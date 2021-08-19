Рыбак пропал почти неделю назад
Сегодня, 19 августа, Бурятии нашли тело пропавшего почти неделю назад 38-летнего рыбака.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в Еравнинском районе на реке Уда. Рыбак вышел из дома 13 августа, в этот же день его видели идущего на берег реки с удочкой. Затем мужчина пропал.
Через несколько дней полицейские на берегу реки нашли личные вещи пропавшего. В километре от этого места в воде вскоре обнаружили тапочки, предположительно, принадлежавшие рыбаку.
Спасатели вчера начали обследовать береговую линию и акваторию реки Уда. Работы усложнял частый дождь.
- Сегодня работники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обнаружили тело, подняли его и передали сотрудникам полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 августа в Бурятии на реке Муя утонул 58-летний турист из города Кемерово.
В Бурятии пропавшего рыбака нашли мёртвым
Происшествия, Фото:
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