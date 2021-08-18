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В Бурятии нашли тапочки пропавшего рыбака, но не его самого

В Бурятии нашли тапочки пропавшего рыбака, но не его самого
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поиск пропавшего осложняет дождь

Накануне, 17 августа, спасатели выехали в Еравнинский район Бурятии на поиски пропавшего на реке Уда 38-летнего рыбака.

Мужчина вышел из дома 13 августа, в этот же день его видели идущего на берег реки с удочкой.

Через несколько дней полицейские на берегу реки нашли личные вещи мужчины. В километре от этого места в воде также обнаружили тапочки, предположительно, принадлежавшие рыбаку.

Спасатели обследуют береговую линию и акваторию реки Уда. Работы усложняет частый дождь.

Поиск ещё не дал результатов, но он будет продолжен, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии спасатели нашли тела двух утонувших человек.


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