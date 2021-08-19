Любитель экстремального отдыха погиб в отдалённом районе Бурятии
18 августа в Бурятии на реке Муя утонул 58-летний турист из города Кемерово.
Трое туристов справлялись в отдалённой местности на катамаране по реке Муя. Катамаран перевернулся, и люди оказались в воде. Двое мужчин спаслись, но их друг погиб.
- Его товарищи самостоятельно добрались пешком до посёлка Таксимо и обратились за помощью спасателей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сейчас решается вопрос по организации поисков тела утонувшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно происшествие с экстремалами на катамаранах произошло в Тункинском районе Бурятии. Сегодня ночью вода в реке поднялась, так что катамараны туристов, приехавших из Московской области, уплыли. Сейчас туристы ждут помощи спасатели на реке.
В Бурятии утонул турист из Кемерова
Происшествия, Фото:
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