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В Бурятии утонул турист из Кемерова

В Бурятии утонул турист из Кемерова
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Любитель экстремального отдыха погиб в отдалённом районе Бурятии

18 августа в Бурятии на реке Муя утонул 58-летний турист из города Кемерово.

Трое туристов справлялись в отдалённой местности на катамаране по реке Муя. Катамаран перевернулся, и люди оказались в воде. Двое мужчин спаслись, но их друг погиб.

- Его товарищи самостоятельно добрались пешком до посёлка Таксимо и обратились за помощью спасателей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сейчас решается вопрос по организации поисков тела утонувшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно происшествие с экстремалами на катамаранах произошло в Тункинском районе Бурятии. Сегодня ночью вода в реке поднялась, так что катамараны туристов, приехавших из Московской области, уплыли. Сейчас туристы ждут помощи спасатели на реке.



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