Авария произошла около полуночи
В воскресенье, 18 июля, в Бурятии зафиксировано одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Авария произошла около 23.45 часов в Кижингинском районе. 59-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по автодороге «Улан-Удэ-Заиграево-Хоринск», попал в ДТП вблизи села Леоновка. Автомобиль съехал с проезжей части.
В результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирами. Женщина с травмами была госпитализирована в больницу.
Вчера за минувшие сутки на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 454 нарушения ПДД. В том числе задержаны 19 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, двое автомобилистов за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и семь человек – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Селенгинском районе в ДТП пострадали двое детей.
В пятницу в пригородном селе Вахмистрово произошло ДТП, окончившееся дракой.
В Бурятии в съехавшем с дороги «Ниссане» пострадала пассажирка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Авария произошла около полуночи
Продавца нефрита задержали во время демонстрации камней покупателю
В Бурятии нет лесных пожаров
Пострадали водитель и пассажирка
Преступление произошло семь лет назад
Инцидент произошёл в пригороде Улан-Удэ. Видео
В момент аварии они находились на заднем пассажирском сидении
Жительница республики заснула, плавая на надувном матрасе
Вновь, как и в первом случае, скандал возник из-за места на лавочке
Мужчина лишился более двух миллионов рублей
До крови оказался побит виновник аварии
Спасатели деблокировали пострадавших с помощью гидравлических инструментов
Огонь прошёл меньше гектара леса
Парашютисты-десантники боролись с огнём вручную
Происшествия, 16.07.2021
Косолапых уже не пугают ни шум машин, ни люди