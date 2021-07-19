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В Бурятии в съехавшем с дороги «Ниссане» пострадала пассажирка

В Бурятии в съехавшем с дороги «Ниссане» пострадала пассажирка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла около полуночи

В воскресенье, 18 июля, в Бурятии зафиксировано одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Авария произошла около 23.45 часов в Кижингинском районе. 59-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по автодороге «Улан-Удэ-Заиграево-Хоринск», попал в ДТП вблизи села Леоновка. Автомобиль съехал с проезжей части.

В результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирами. Женщина с травмами была госпитализирована в больницу.

Вчера за минувшие сутки на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 454 нарушения ПДД. В том числе задержаны 19 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, двое автомобилистов за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и семь человек – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Селенгинском районе в ДТП пострадали двое детей.

В пятницу в пригородном селе Вахмистрово произошло ДТП, окончившееся дракой.
ДТП

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