Двое детей пострадали в ДТП в Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В момент аварии они находились на заднем пассажирском сидении



Двое детей пострадали в ДТП в Селенгинском районе.



Вчера, 17 июля, около 13:50 часов водитель машины «Ниссан Авенир» двигалась по дороге «Тохой-турбаза «Щучье озеро», не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. После чего автомобиль опрокинулся. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».



В результате ДТП в Гусиноозёрскую центральную районную больницу были доставлены двое детей 11 и 5 лет с ушибами, после осмотра они опущены домой.



В момент аварии дети находились на заднем пассажирском сидении, пристёгнутые ремнями безопасности.

