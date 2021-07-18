В момент аварии они находились на заднем пассажирском сидении
Двое детей пострадали в ДТП в Селенгинском районе.
Вчера, 17 июля, около 13:50 часов водитель машины «Ниссан Авенир» двигалась по дороге «Тохой-турбаза «Щучье озеро», не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. После чего автомобиль опрокинулся. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
В результате ДТП в Гусиноозёрскую центральную районную больницу были доставлены двое детей 11 и 5 лет с ушибами, после осмотра они опущены домой.
В момент аварии дети находились на заднем пассажирском сидении, пристёгнутые ремнями безопасности.
Двое детей пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, Фото:
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