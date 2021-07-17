В пригороде Улан-Удэ водители подрались после ДТП













16 июля в пригородном селе Вахмистрово произошло ДТП, окончившееся дракой. Подробности происшествия рассказали «Байкал-Daily» очевидцы.Около 17.40 часов напротив магазина «Абсолют» столкнулись «Тойота Чайзер» и «Тойота Виндом». Обстоятельства происшествия устанавливаются, пока известно, что пенсионер на «Чайзере» ехал со стороны Улан-Удэ, второй автомобиль двигался за ним.На перекрёстке перед «Абсолютом» «Тойота Чайзер» сперва начала поворачивать налево. Однако затем, рассказали свидетели, водитель передумал и вместо этого решил развернуться в противоположном направлении, в сторону города. В итоге автомобилист выехал полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Виндом».В «Тойоте Виндом» ехала семья с двумя маленькими детьми. Обоим детям (по предварительным данным, им шесть лет и два года) понадобилась медицинская помощь. К ним прибыла «скорая», которая увезла детей и их мать в больницу.Между мужчинами-водителями, между тем, разгорелись нешуточные страсти. Всё окончилось дракой.- Водитель «Тойоты Виндом», видимо, нанёс сильные удары водителю «Чайзера». Последний был весь в крови на момент прибытия экипажа ГИБДД и скорой помощи, - рассказал очевидец.Пострадавший мужчина отказался от госпитализации.Агрессивное поведение водителя могло быть вызвано ещё одним немаловажным фактом. Полиса ОСАГО у виновника аварии не оказалось. Между тем, ущерб, причинённый второй стороне, оказался внушительным. Речь, возможно, идёт о нескольких сотнях тысячах рублей.