Тело ребёнка нашли местные жители
В Баунтовском районе Бурятии нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки. Как и предполагалось, она утонула.
Как сообщал «Байкал-Dailу», девочка пропала вечером 7 июля в селе Романовка. Она исчезла возле реки, так что утопление было основной версией произошедшего.
- Вчера из Улан-Удэ выехали спасатели с водолазным оборудованием. Однако помощь спасателей не потребовалась. Тело девочки обнаружили местные жители в реке в нескольких километрах от села, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Эта трагедия стала в Бурятии седьмым случаем гибели детей на водоёмах с начала лета.
5 июля в Улан-Удэ погибла восьмилетняя девочка, купавшаяся на Уде.
24 июня в посёлке Ина Баргузинского района утонул двухлетний ребёнок.
14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток.
5 июня вблизи села Хоринск на реке Уда погиб 13-летний мальчик, не умевший плавать.
4 июня на реке Харауз, недалеко от села Жилино Кабанского района утонул девятилетний мальчик.
2 июня в Тункинском районе в реке Иркут погиб трёхлетний ребёнок.
В Бурятии нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
Происшествия, Фото:
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