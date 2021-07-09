 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июля

08 июля

Популярное

В Бурятии нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

В Бурятии нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело ребёнка нашли местные жители

В Баунтовском районе Бурятии нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки. Как и предполагалось, она утонула.

Как сообщал «Байкал-Dailу», девочка пропала вечером 7 июля в селе Романовка. Она исчезла возле реки, так что утопление было основной версией произошедшего.

- Вчера из Улан-Удэ выехали спасатели с водолазным оборудованием. Однако помощь спасателей не потребовалась. Тело девочки обнаружили местные жители в реке в нескольких километрах от села, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Эта трагедия стала в Бурятии седьмым случаем гибели детей на водоёмах с начала лета.

5 июля в Улан-Удэ погибла восьмилетняя девочка, купавшаяся на Уде.

24 июня в посёлке Ина Баргузинского района утонул двухлетний ребёнок.

14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток.

5 июня вблизи села Хоринск на реке Уда погиб 13-летний мальчик, не умевший плавать.

4 июня на реке Харауз, недалеко от села Жилино Кабанского района утонул девятилетний мальчик.

2 июня в Тункинском районе в реке Иркут погиб трёхлетний ребёнок.
смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ возле скандальной стройки провалился тротуар
В центре Улан-Удэ возле скандальной стройки провалился тротуар
Происшествия, 09.07.2021
Вблизи строящегося торгового центра на Ленина произошло обрушение
Улан-Удэ вновь превратился в «Венецию»
Улан-Удэ вновь превратился в «Венецию»
Происшествия, 09.07.2021
После дождя в столице Бурятии затопило улицы, дороги и огороды
В Улан-Удэ девочки в знак протеста сбежали ночью из дома
В Улан-Удэ девочки в знак протеста сбежали ночью из дома
Происшествия, 09.07.2021
Родители не смогли сами найти детей и обратились в полицию
В Улан-Удэ набирает обороты новый «туалетный» антитренд
В Улан-Удэ набирает обороты новый «туалетный» антитренд
Происшествия, 09.07.2021
Молодой человек справил нужду с крыши городской поликлиники
В Улан-Удэ таксист врезался в автобус
В Улан-Удэ таксист врезался в автобус
Происшествия, 09.07.2021
В больницу доставлены два человека
Четверть лесных пожаров в Бурятии возникают из-за гроз
Четверть лесных пожаров в Бурятии возникают из-за гроз
Происшествия, 09.07.2021
Накануне потушили четыре возгорания в лесах
Устроившего стрельбу читинца арестовали
Устроившего стрельбу читинца арестовали
Происшествия, 09.07.2021
Мужчина застрелил женщину и ранил мужчину 
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 09.07.2021
У пьяного мужчины не было водительских прав
На Байкале лисица укусила женщину
На Байкале лисица укусила женщину
Происшествия, 08.07.2021
Пострадавшая хотела покормить животное с рук

В Бурятии участились случаи сбыта «фальшивок»
В Бурятии участились случаи сбыта «фальшивок»
Происшествия, 08.07.2021
Преимущественно подделывают купюры достоинством 5 тысяч рублей
В Бурятии сестра зарезала брата
В Бурятии сестра зарезала брата
Происшествия, 08.07.2021
Убийство произошло в ходе пьяной драки
В Бурятии из-за ливней обрушилось дорожное полотно
В Бурятии из-за ливней обрушилось дорожное полотно
Происшествия, 08.07.2021
На трассе ликвидируют последствия обильных ливней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^