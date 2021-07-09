В центре Улан-Удэ возле скандальной стройки провалился тротуар















Как сообщал «Байкал-Dailу», вокруг этого строящегося под оперным театром торгового центра



- Здание оказалось выше заявленного проектом. Застройщик соответствующие изменения в разрешение на строительство не внёс. Откорректированная проектная документация в настоящее время не согласована с комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением, - отмечали ранее в комитете по строительству администрации города.



По факту строительства объекта проводил проверку Госстройнадзор. Власти требовали от застройщика – компании «Бест плюс» на время проверки приостановить стройку.

Как сообщал «Байкал-Dailу», вокруг этого строящегося под оперным театром торгового центра ранее возник крупный скандал . Главная претензия связана с высотой нового торгового объекта, который заявлялся как «полуподземный». В итоге же строящийся торговый центр сломал архитектурный ансамбль, закрыв видовые площадки театра оперы и балета и объект культурного наследия – гостиницу «Бурятия».- Здание оказалось выше заявленного проектом. Застройщик соответствующие изменения в разрешение на строительство не внёс. Откорректированная проектная документация в настоящее время не согласована с комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением, - отмечали ранее в комитете по строительству администрации города.По факту строительства объекта проводил проверку Госстройнадзор. Власти требовали от застройщика – компании «Бест плюс» на время проверки приостановить стройку.

Сегодня, 9 июля, в центре Улан-Удэ на улице Ленина произошёл обвал тротуара. Тротуар провалился рядом со скандальным строящимся торговым центром возле Бурятского театра оперы и балета.В пресс-службе мэрии Улан-Удэ сообщили, что сотрудники администрации Советского района оперативно выехали на место. Сейчас идут работы по перекрытию участка для обеспечения безопасности граждан.Специалисты выясняют причины произошедшего.– На участке вблизи строительства объекта произошло обрушение подпорной стенки, частично тротуара. Будет продолжена работа по обследованию этого участка, составлен соответствующий акт обследования. Направлены письма во все инстанции для обнаружения причин данного происшествия, – сообщил руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев.Застройщику уже направлено предписание об устранении нарушений.