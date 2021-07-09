Родители не смогли сами найти детей и обратились в полицию
Ночью в полицию Улан-Удэ обратились родители двух несовершеннолетних девочек. Дети ушли из дома и пропали. Самостоятельные поиски взрослых результатов не дали.
Получив ориентировку с описанием внешности и одежды девочек, автопатрули вневедомственной охраны приступили к обследованию ближайших улиц. Ближе к утру группа задержания заметила на улице Солнечная двух девочек. Росгвардейцы отвезли подростков в отдел полиции, где их уже ждали родители и инспекторы по делам несовершеннолетних.
В ходе разбирательства было установлено, что подружки хотели погулять, но их не отпускали. Тогда девочки решили уйти из дома тайком.
С родителями и подростками провели профилактическую беседу «комендантском часе»: несовершеннолетние не могут находиться одни на улице после 23 часов.
Детям также напомнили об ограничении, действующем в этот локдаун: на улицах дети до 14 лет могут находиться только в сопровождении взрослых.
Родители девочек привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 2 июля в Улан-Удэ ребёнок ушёл выбросить мусор и пропал, после чего мать обратилась в полицию.
В Улан-Удэ девочки в знак протеста сбежали ночью из дома
Происшествия, Фото:
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