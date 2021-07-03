В Улан-Удэ мама потеряла сына, выносящего 10 часов мусор

В отношении женщины составлен административный протокол



2 июля около 20:30 в полицию обратилась 40-летняя жительница Октябрьского района Улан-Удэ. Она сообщала о пропаже сына. По словам горожанки, мальчик ещё около 11:00 «вышел выбросить мусор», но домой не вернулся.



Полицейские приступили к поиску ребёнка, однако спустя полтора часа ребёнок самостоятельно пришёл домой, сообщив, что играл во дворе неподалёку.



В отношении женщины сотрудниками ПДН составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Улан-удэнка не только допустила нарушение действующих в республике ограничительных мероприятиях, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции (отпустила несовершеннолетнего на улицу одного), но и обратилась в полицию спустя продолжительное время отсутствия мальчика дома – почти 10 часов.



- МВД Бурятии напоминает жителям республики о необходимости соблюдения всех ограничительных мер, определенных указом главы региона №183 «О дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением COVID-19». В частности, мер, касающихся несовершеннолетних: нахождение и передвижение по улицам детей в возрасте до 14 лет включительно допускается только в сопровождении взрослых, - сообщили в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел.

