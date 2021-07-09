В больницу доставлены два человека
Сегодня утром на улице Трактовая в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан» с символикой такси выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, которым управлял 46-летний водитель.
В результате ДТП в автобусе никто не пострадал.
- В медицинское учреждение доставлены водитель такси и пассажир. Оба 1983 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ДТП с пострадавшими было зафиксировано 5 июля в Заиграевском районе Бурятии. Пьяный водитель «Москвича» врезался в «КамАЗ» и попал в больницу.
В Улан-Удэ таксист врезался в автобус
Происшествия, Фото:
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