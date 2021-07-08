Трагедия произошла из-за попыток завести заглохшую моторку
Накануне, 7 июля, на озере Байкал в Иркутской области утонули двое рыбаков.
Трагическое происшествие произошло на Байкале в 30 метрах от береговой полосы в районе деревни Дальнее Кочериково. При попытке завести мотор из лодки выпали трое мужчин. Вплавь добраться до берега удалось только одному из них.
28-летний мужчина рассказал, что ночью они с друзьями, 1985 года рождения, вышли на рыбалку из деревни Зама на «Казанке». На обратном пути двигатель заглох. Владелец лодки попытался завести его на включенной передаче и упал за борт. Парень нырнул за ним, чтобы спасти. Но в этот момент мужчина, оставшийся в лодке, также предпринял попытку завести двигатель. Моторка «дёрнулась» – он тоже выпал из неё.
- Позднее тела двоих рыбаков подняли со дна водолазы Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 7 июля в селе Романовка Баунтовского района Бурятии пропала четырёхлетняя девочка. Одна из версий, что она случайно упала в реку.
На Байкале двое мужчин погибли, выпав из лодки
Происшествия, Фото:
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