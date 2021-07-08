В Улан-Удэ едва не изнасиловали флориста в цветочном магазине

Посетитель с «бешеными» глазами накинулся на продавщицу
Весной этого года в Улан-Удэ посетитель пытался изнасиловать продавщицу цветочного магазина. Девушка вечером заступила на смену и приступила к работе. Затем в магазин вошёл молодой человек. Сначала он ходил, смотрел на цветы, после присел на скамейку.
Девушке показалось странным, что посетитель просто сидит. Она подошла и увидела, что его брюки спущены, а сам он совершает непристойные действия.
Продавец попросила парня выйти из магазина, но он не прекратил своих действий. Более того, встал и пошёл в её сторону.
Продавец позже рассказала, что его глава были «бешеные». Она сразу решила, что он нездоров. В дальнейшем выяснилось, что девушка не ошиблась – молодой человек действительно состоит на учёте в психдиспансере.
Затем он на неё накинулся, повалил на пол, пытался содрать с неё одежду.
Девушка сопротивлялась, била его, и ей удалось вырваться. Она схватилась за телефон и крикнула, что позвонила в полицию. Нападавший попросил никого не вызывать и выбежал из магазина.
Неудавшимся насильником оказался 25-летний уроженец Прибайкальского района Бурятии.
- Суд признал обвиняемого виновным в покушении на изнасилование. Суд назначил ему лишение свободы на срок 3,5 года в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Мария Юрьева.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в Улан-Удэ осудили молодого человека, который изнасиловал девушку на праздновании дня рождения.
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Происшествия, Фото:
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