Девушке помогли в беде не её друзья, а случайные прохожие
Молодую улан-удэнку изнасиловали на дне рождения.
Всё произошло в конце марта этого года. Компания молодых людей гуляла на дне рождения друга: они забронировали места в кафе и сняли номер в гостинице. Сначала торжество отмечалось в отеле, затем было решено идти уже в кафе. Однако у одной из девушек разболелся живот, и она попросила остаться в гостинице и полежать. Парень из их компании тоже захотел остаться в номере и лёг на соседнюю кровать.
Когда друзья ушли, он перелёг к девушке и стал приставать. На её крики «Отстань, не трогай меня» не реагировал. Затем молодой человек сломил сопротивление и изнасиловал приятельницу.
Заплаканная девушка тут же позвонила подруге. Компания вернулась в номер, однако пострадавшей никто не верил. Тогда она вышла на улицу, стояла там и плакала. Мимо проходили молодые люди, которые стали расспрашивать, что случилось, и почему она плачет. Та ответила, что её изнасиловали. Возле них остановились ещё двое мужчин, которые тоже встревожились состоянием девушки. Узнав об изнасиловании, они вызвали полицию.
- Молодой человек вину признал и раскаялся. Советским районным судом Улан-Удэ ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Dailу» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и обязал взыскать с парня 250 тысяч рублей.
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушке помогли в беде не её друзья, а случайные прохожие
Когда раненый терял сознание, изверг приводил его в чувство и продолжал избивать
Взломщиков задержали спустя полчаса после преступления
Женщина получила смертельные травмы, ударившись о кафель
Школьник вынул телефон из кармана джинсов
Подтопление произошло из-за подъёма грунтовых вод
Мошеннику удалось выпросить чужие паспортные данные и банковские карты
Из-за загрязнения рек возбудили уголовное дело
Пожар произошёл в квартире, где жила семья
С начала года в ДТП в Иркутске погибли 19 человек
14-летний подросток упал в реку с обрыва
Вынесен приговор по резонансному делу о гибели 16-летних подростков
Спортсмен упал при переходе через реку
Только за прошлую неделю у жителей региона, планирующих путешествия, похитили свыше 100 тысяч
Машины были припаркованы во дворе дома