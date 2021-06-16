Улан-удэнку изнасиловали на празднике

Девушке помогли в беде не её друзья, а случайные прохожие



Молодую улан-удэнку изнасиловали на дне рождения.



Всё произошло в конце марта этого года. Компания молодых людей гуляла на дне рождения друга: они забронировали места в кафе и сняли номер в гостинице. Сначала торжество отмечалось в отеле, затем было решено идти уже в кафе. Однако у одной из девушек разболелся живот, и она попросила остаться в гостинице и полежать. Парень из их компании тоже захотел остаться в номере и лёг на соседнюю кровать.



Когда друзья ушли, он перелёг к девушке и стал приставать. На её крики «Отстань, не трогай меня» не реагировал. Затем молодой человек сломил сопротивление и изнасиловал приятельницу.



Заплаканная девушка тут же позвонила подруге. Компания вернулась в номер, однако пострадавшей никто не верил. Тогда она вышла на улицу, стояла там и плакала. Мимо проходили молодые люди, которые стали расспрашивать, что случилось, и почему она плачет. Та ответила, что её изнасиловали. Возле них остановились ещё двое мужчин, которые тоже встревожились состоянием девушки. Узнав об изнасиловании, они вызвали полицию.



- Молодой человек вину признал и раскаялся. Советским районным судом Улан-Удэ ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Dailу» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.



Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и обязал взыскать с парня 250 тысяч рублей.



