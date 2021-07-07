С выходных люди тонут ежедневно
В Бурятии снова утонул человек. Трагедия произошла вчера, 6 июля в Заиграевском районе.
На реке Уда вблизи посёлка Онохой при купании утонула женщина 1987 года рождения.
- На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они искали тело женщины на реке до наступления темноты. Поиск результата не дал, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
С выходных в Бурятии люди тонут ежедневно. Как сообщал «Байкал-Dailу», в субботу, 3 июля молодой человек утонул вблизи села Десятниково Тарбатагайского района. В воскресенье купавшийся мужчина погиб вблизи села Шабур Заиграевского района, другой 32-летний мужчина утонул вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района.
В понедельник, 5 июля в Улан-Удэ погибла восьмилетняя девочка, купавшаяся на Уде. Эта трагедия стала шестым случаем гибели детей на водоёмах с начала лета.
Также 5 июля молодой человек погиб во время купания на озере Гунда в Еравнинском районе.
В Бурятии на Уде утонула женщина
Происшествия, Фото:
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