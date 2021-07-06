 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Бурятии на озере утонул молодой человек

В Бурятии на озере утонул молодой человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике продолжается череда смертей на воде

Вчера, 5 июля в Бурятии утонул ещё один человек, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Молодой человек 1996 года рождения погиб во время купания на озере Гунда в Еравнинском районе.

На место выехали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Однако до их приезда тело погибшего нашли его родственники.

Обстоятельства гибели уточняются.

В Бурятии продолжается череда смертей на воде. Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ в реке Уда утонула восьмилетняя девочка. Всего же с начала лета на водоёмах республики погибли шесть детей.

В выходные погибли три человека. Молодой человек утонул вблизи села Десятниково Тарбатагайского района. Мужчина погиб вблизи села Шабур Заиграевского района. Ещё один мужчина утонул возле села Вознесеновка Тарбагатайского района.

26 июня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонула женщина, плававшая на ватрушке.


смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вновь начали искать пропавший самолёт
В Бурятии вновь начали искать пропавший самолёт
Происшествия, 06.07.2021
Скоро будет год, как пропал вылетевший из Бурятии самолёт с шестью пилотами
В Бурятии на озере утонул молодой человек
В Бурятии на озере утонул молодой человек
Происшествия, 06.07.2021
В республике продолжается череда смертей на воде
В Бурятии домушник не смог спрятаться от росгвардейцев
В Бурятии домушник не смог спрятаться от росгвардейцев
Происшествия, 06.07.2021
Мужчина решил поживиться, узнав о смерти хозяйки дома
Приговор по делу о гибели двух подростков в Улан-Удэ вступил в силу
Приговор по делу о гибели двух подростков в Улан-Удэ вступил в силу
Происшествия, 06.07.2021
Виновник смертельного наезда согласился со своим приговором 
В Бурятии пьяный водитель «Москвича» врезался в «КамАЗ»
В Бурятии пьяный водитель «Москвича» врезался в «КамАЗ»
Происшествия, 06.07.2021
Водитель был пьян, к тому же не имеет водительских прав
В Улан-Удэ на реке спасли трёх человек
В Улан-Удэ на реке спасли трёх человек
Происшествия, 06.07.2021
В числе спасённых был 10-летний мальчик 
В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка
В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка
Происшествия, 06.07.2021
Тело утонувшей школьницы ещё не найдено 
В Бурятии молодые люди отбуксировали чужую машину в свой двор
В Бурятии молодые люди отбуксировали чужую машину в свой двор
Происшествия, 05.07.2021
У владельца спустило колесо, и он оставил машину на дороге
Житель Бурятии набросился на транспортного полицейского
Житель Бурятии набросился на транспортного полицейского
Происшествия, 05.07.2021
Молодого человека задержали, когда он лез под вагоны
В Бурятии дедушка насмерть придавил внука бревном
В Бурятии дедушка насмерть придавил внука бревном
Происшествия, 05.07.2021
Четырёхлетний мальчик скончался в больнице
В Иркутске задержали наркодилера с кокаином на 3,5 млн рублей
В Иркутске задержали наркодилера с кокаином на 3,5 млн рублей
Происшествия, 05.07.2021
Крупную партию наркотиков дилер привёз из Петербурга
Крупная авария оставила улан-удэнцев без света
Крупная авария оставила улан-удэнцев без света
Происшествия, 05.07.2021
Крупная технологическая авария произошла этой ночью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^