В республике продолжается череда смертей на воде
Вчера, 5 июля в Бурятии утонул ещё один человек, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Молодой человек 1996 года рождения погиб во время купания на озере Гунда в Еравнинском районе.
На место выехали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Однако до их приезда тело погибшего нашли его родственники.
Обстоятельства гибели уточняются.
В Бурятии продолжается череда смертей на воде. Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ в реке Уда утонула восьмилетняя девочка. Всего же с начала лета на водоёмах республики погибли шесть детей.
В выходные погибли три человека. Молодой человек утонул вблизи села Десятниково Тарбатагайского района. Мужчина погиб вблизи села Шабур Заиграевского района. Ещё один мужчина утонул возле села Вознесеновка Тарбагатайского района.
26 июня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонула женщина, плававшая на ватрушке.
В Бурятии на озере утонул молодой человек
Происшествия, Фото:
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