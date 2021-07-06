В Улан-Удэ прогнозируют снижение уровня рек

Следующая неделя ожидается жаркой и с минимальным количеством осадков
За последние сутки в Улан-Удэ уровень воды в Селенге остался на вчерашней отметке и составляет 182 см. В реке Уда наблюдается незначительный подъём – 4 см, сегодня уровень воды – 177 см, сообщили в пресс-службе мэрии.
До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: на Селенге - не менее 230 см., критическая отметка - 330 см; на Уде - 230 см, критическая отметка - 400 см.
- До сегодняшнего дня рост наблюдался из-за прошедших проливных дождей на прошлой неделе. По прогнозам синоптиков, на этой и следующей неделе ожидается жаркая погода с кратковременными грозами, поэтому уровень воды в реках должен пойти на спад, - прокомментировал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.
Тем не менее, в Улан-Удэ продолжается подготовка к возможному паводку. В частности, из-за гидрологической обстановки на реках Бурятии, а также широкого распространения коронавируса, городской «Водоканал» по рекомендации Роспотребнадзора начал обеззараживание воды на главных водозаборных станциях – на новых головных сооружениях на о. Спасский, на Мясокомбинате и на АРЗ-1 в Поселье.
Если централизованная подача воды в период возможного паводка будет ограничена, то на предприятии подготовлены две автоцистерны на шесть тысяч литров для подвоза чистой питьевой воды горожанам. Также районные администрации совместно с комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству прорабатывают варианты предоставления населению бутилированной воды.
Управление по ЧС администрации Улан-Удэ продолжает ежедневный мониторинг гидрологической обстановки на реках, а также на их основных притоках.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по последним данным, в зоне возможного подтопления живут более 18 тысяч улан-удэнцев. В случае паводка будет развёрнуто 29 пунктов временного размещения населения с общей вместимостью 9,5 тысяч человек.
В Улан-Удэ прогнозируют снижение уровня рек
Происшествия, Фото:
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