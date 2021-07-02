В зоне возможного подтопления живут более 18 тысяч улан-удэнцев

В этом году к подъёму рек привели несколько причин
Из-за затянувшихся дождей уровень реки Селенга вырос на 10 см и составляет на сегодня 150 см. На Уде уровень воды вырос на 9 см и дошел до отметки 160 см, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
На случай угрозы подтопления рабочая группа администрации Советского района по координированию противопаводковых мероприятий разработала блок-схемы по эвакуации населения. Сотрудники проверили систему для экстренного оповещения населения, актуализировали списки проживающих.
Кроме Левобережья, в зону подтопления входят ул. Свободы, Смолина, Банзарова, Набережная в центральной части Советского района. Всего в зоне риска проживают более 18 тыс человек в 7254 частных и 156 многоквартирных домах.
– Уже третий год мы находимся в многоводном цикле. Поднимаются грунтовые воды. В этом году на подъём рек повлияла ранняя весна. Раньше началось весеннее таяние снега, и в этом году раньше пошли дожди, –пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, – Плюс на подъём Селенги влияет водосток с территории Монголии и рек Забайкальского края – Чикой и Хилок, а также Бурятии – Темник и Джида.
Подготовлено 29 пунктов временного размещения населения с общей вместимостью 9,5 тысяч человек.
– Блок-схемами утверждены механизмы подвоза людей для эвакуации. Общим пунктом сбора населения Левобережья является школа № 8 на ул. Толстихина для дальнейшей отправки в пункты временного размещения, – рассказал заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров. – Пунктами временного размещения у нас определены детские лагеря, школы. В настоящий момент обновляется соглашение с гостиницами, хостелами для размещения семей с детьми.
Продолжается работа и по информированию населения.
– Единая дежурно-диспетчерская службаУлан-Удэ ежедневно доводит до председателей ДНТ и СНТ информацию о складывающейся гидрологической обстановке. Затем председатели через свои мессенджеры передают её своим жителям. В связи с угрозой распространения коронавируса, запланированные собрания с местными жителями планируем провести в режиме онлайн-видеоконференции, – отметил начальник отдела по работе с отдалёнными микрорайонами администрации Советского района Дмитрий Сотнич.
Кроме того, городская администрация создала вайбер-группу «Паводковая ситуация Улан-Удэ», в которой находится около 1500 человек. Там публикуется оперативная информация.
– Больше месяца мы тщательно следим за ситуацией на реках, ежедневно анализируем уровни воды. На данное время ситуация под контролем. Мы получаем информацию от нашего Гидрометцентра и от Монголии и Забайкальского края, – отметил Игорь Шутенков.
Кроме того, администрация Улан-Удэ направила в адрес правительства Бурятии обращение о выделении общежитий ссузов для размещения эвакуированного населения.
Ранее распоряжением администрации Улан-Удэ был утверждён состав городской противопаводковой комиссии, а также план мероприятий по прохождению летнего паводка. Комплексный план состоит из 32-х пунктов, за каждый пункт назначены ответственные структурные подразделения администрации Улан-Удэ, муниципальные ресурсоснабжающие организации, районные администрации.
В зоне возможного подтопления живут более 18 тысяч улан-удэнцев
Общество, Фото:
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