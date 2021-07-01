Режим ЧС в Катангском районе снят
Как сообщал «Байкал-Dailу», за сутки в Иркутской области резко снизилась площадь лесных пожаров – с 40 тысячи га до 6,6 тысяч. Как выяснилось, крупный пожар площадью 32,5 тысячи га ликвидировали в Катангском районе. Режим ЧС в районе снят.
Это крупный лесной пожар действовал практически весь июнь.
- 30 июня удалось ликвидировать крупный пожар в труднодоступной местности Катангского района. Всего на его тушении было задействовано 275 человек и более 30 единиц наземной техники. Также было дополнительно привлечено 200 пожарных-десантников федерального резерва, самолёт Ил-76-танкер и два вертолёта МЧС с водосливными устройствами, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Для борьбы со стихией на днях задействовали самолёт-зондировщик АН-26 «Циклон», с помощью которого на месте пожара вызвали искусственные осадки.
- Это был один из самых крупных пожаров. Ликвидировав его, мы уменьшили площадь пожаров до 8 248 гектаров (по данным на 30 июня – ред.). Сейчас силы и средства, которые были задействованы в Катангском районе, будут направлены для локализации и ликвидации других действующих пожаров на территории региона. Подчеркну также, что нам удалось стабилизировать ситуацию в Бодайбинском районе. Там сегодня снят режим ЧС, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Режим ЧС в Бодайбинском районе действовал с 24 июня. На тот момент в районе было зарегистрировано 10 лесных пожаров.
Сейчас в Бодайбинском районе на территории заповедника «Витимский» действуют три пожара. Для оценки точной площади горения туда вылетел вертолёт с лётчиком-наблюдателем. На территории также работает самолёт-зондировщик, при соответствующих условиях над очагами пожаров вызовут искусственные дожди.
В Иркутской области потушили лесной пожар площадью 32 тысячи га
Происшествия, Фото:
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