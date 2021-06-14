Самолёт Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды
Для ликвидации крупного лесного пожара в Катанском районе Иркутской области прибыл самолёт Ил-76 МЧС России. Накануне, 13 июня, самолёт присоединился к тушению лесного пожара. Огонь охватил более 30 тысяч га леса.
- Самолёт Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить её за четыре секунды с высоты 50 метров. Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Также в тушении этого пожара задействованы два вертолёта Ми-8 МЧС России. 12 июня они произвели 52 слива 156 тонн воды, потушив более 500 метров кромки пожара.
В лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на утро 14 июня, в Иркутской области действует девять пожаров на землях лесного фонда. Лес горит на общей площади 35 521 га. Иркутская область сейчас занимает печальное лидерство по площади лесных пожаров в стране. На втором месте Республика Саха (Якутия), где горит 16 392 га леса.
Самолёт МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Иркутской области
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