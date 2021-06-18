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В Иркутской области две недели борются с крупным лесным пожаром

Происшествия, 
Сильный ветер многократно перебрасывал пламя через уже созданные минерализованные полосы

В Иркутской области локализовали самый крупный лесной пожар, который долгое время бушевал в Катангском районе. Огонь прошёл около 32 тысяч га. На долю данного пожара приходится более 95% всей площади действующих в Иркутской области лесных возгораний, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Борьба с огнём шла почти две недели. Сильный ветер многократно перебрасывал пламя на 100 и более метров через уже созданные минерализованные полосы, из-за чего возникали новые очаги.

В настоящее время идут работы по дотушиванию всех дымовых точек и возгораний внутри локализованного контура.

Также сегодня, 18 июня, в Иркутской области продолжаются работы по ликвидации ещё двух лесных пожаров на площади, пройденной огнём в 1 183 га. В том числе остановлено распространение огня одного пожара на площади 1 178 га. Для локализации данного пожара парашютисты-десантники федеральной авиалесоохраны применили взpывнoй метод прокладки минерализованных полос.

На тушении лесных пожаров в Иркутской области задействовано более 330 человек и 40 единиц наземной техники.

Действие режима ЧС в лесах Катангском районе Иркутской области сохраняется.


видео - ФБУ «Авиалесоохрана»  

лесные пожары
 
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