Под наблюдением находятся три термоточки
За прошедшие сутки работы по тушению лесных пожаров не проводились, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», последний лесной пожар потушили во вторник, 29 июня, в Северо-Байкальском районе.
- Под наблюдением «ИСДМ-Рослесхоз» находятся три термоточки в Муйском районах. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности, применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 1 июля в России действует 228 лесных пожаров на площади 228 274 га. В лидерах по-прежнему Якутия, где горит почти 200 тысяч га леса. На помощи Якутии ранее выдвинулись группировки из Бурятии и других регионов.
В Иркутской области, где долгое время площадь лесных пожаров превышала 30 тысяч га, ситуация резко улучшилась. На сегодня там осталось девять пожаров на площади 6,6 тысяч га.
Справка:
Термоточка – это зарегистрированное в момент пролёта искусственного спутника значительное повышение температуры на поверхности, в сравнении с соседними участками. Служат одним из источников информации о возникновении природных пожаров.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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