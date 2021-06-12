Вертолёт МЧС тушит крупный лесной пожар в Иркутской области

Вертолёт произвёл 28 сливов воды



По состоянию на утро 12 июня, в Иркутской области бушуют восемь лесных пожаров на общей площади 35 863 га. Крупнейший из них действует в Катангском районе. К тушению этого пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС.



- 11 июня экипаж вертолёта Ми-8 произвёл 28 сливов в общей сложности 84 тонн воды. Обработано 1400 метров кромки пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В лесах Катангского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.



В МЧС уточнили со ссылкой на данные синоптиков, что случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.



С 12 по14 июня местами по Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Выход в лес населению запрещён.



В тушении природных пожаров по всему региону задействованы 370 человек и 58 единиц техники авиалесоохраны, в том числе шесть воздушных судов министерства лесного комплекса, а также вертолёт Ми-8 МЧС.

