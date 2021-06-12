 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 июня

11 июня

Популярное

Вертолёт МЧС тушит крупный лесной пожар в Иркутской области

Происшествия, 
Вертолёт произвёл 28 сливов воды

По состоянию на утро 12 июня, в Иркутской области бушуют восемь лесных пожаров на общей площади 35 863 га. Крупнейший из них действует в Катангском районе. К тушению этого пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС.

- 11 июня экипаж вертолёта Ми-8 произвёл 28 сливов в общей сложности 84 тонн воды. Обработано 1400 метров кромки пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В лесах Катангского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

В МЧС уточнили со ссылкой на данные синоптиков, что случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

С 12 по14 июня местами по Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Выход в лес населению запрещён.

В тушении природных пожаров по всему региону задействованы 370 человек и 58 единиц техники авиалесоохраны, в том числе шесть воздушных судов министерства лесного комплекса, а также вертолёт Ми-8 МЧС. 
лесные пожары МЧС вертолеты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка убила подругу в порыве ревности
Улан-удэнка убила подругу в порыве ревности
Происшествия, 12.06.2021
Женщина погибла всего лишь из-за того, что звонко смеялась
В Иркутске мать оставила младенца в машине в жару
В Иркутске мать оставила младенца в машине в жару
Происшествия, 12.06.2021
Полиция проводит проверку инцидента
В Иркутске украли 147 решёток ливневой канализации
В Иркутске украли 147 решёток ливневой канализации
Происшествия, 11.06.2021
Неизвестные крали чугунные детали, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле
В Улан-Удэ помощь соседям обернулась кровавой драмой
В Улан-Удэ помощь соседям обернулась кровавой драмой
Происшествия, 11.06.2021
Улан-удэнец набросился на соседа из-за конфликта на ровном месте
В забайкальском посёлке в питьевой воде обнаружен мышьяк
В забайкальском посёлке в питьевой воде обнаружен мышьяк
Происшествия, 11.06.2021
Подвоз воды в населённом пункте осуществляется по графику
Ангарчанка лишилась 500 тысяч в надежде от компенсации от «МММ»
Ангарчанка лишилась 500 тысяч в надежде от компенсации от «МММ»
Происшествия, 11.06.2021
Пенсионерка надеялась получить 420 тысяч рублей, а отдала в итоге больше
В Иркутске педагог поверила мошенникам и оформила кредит на 270 тысяч
В Иркутске педагог поверила мошенникам и оформила кредит на 270 тысяч
Происшествия, 11.06.2021
Женщина перевела часть денег и поняла, что общается с мошенниками
В Иркутской области ребёнок погиб, получив ожоги 90% тела
В Иркутской области ребёнок погиб, получив ожоги 90% тела
Происшествия, 11.06.2021
Мальчик ценой собственной жизни спас других детей
Забайкалец украл сейф из аптеки
Забайкалец украл сейф из аптеки
Происшествия, 11.06.2021
В сейфе лежали 40 тысяч рублей
В Бурятии к поискам 12-летней девочки присоединяются водолазы
В Бурятии к поискам 12-летней девочки присоединяются водолазы
Происшествия, 11.06.2021
Поисковые группы прочёсывают лес, обследуют реку и дома местных жителей
В Иркутской области лес рубили под видом расчистки деляны
Происшествия, 11.06.2021
Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 3,3 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^