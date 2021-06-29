В Иркутской области показали, как вызывают искусственные дожди

Искусственные дожди вызывают для тушения труднодоступных лесных пожаров
Лётчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны успешно вызвали искусственные дожди для борьбы с труднодоступными грозовыми пожарами на севере Иркутской области. В Катангском и Бодайбинском районах (где действует режим ЧС), а также в Мамско-Чуйском районе осадки вызвали для тушения 14 труднодоступных лесных пожаров, в том числе крупных, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
- Искусственные дожди снизили интенсивность горения и оказали действенную помощь парашютистам-десантникам, работающим на тушении пожаров без применения наземной техники из-за невозможности её доставки, - отмечают в ФБУ «Авиалесоохрана».
Возможность для искусственного вызывания осадков сложилась в результате формирования пригодной для такой работы облачности с определённой высотой, протяжённостью и температурой.
Для вызывания дождей над лесными пожарами задействован самолёт-зондировщик Ан-26. В кабине самолёта размещено специальное оборудования для контроля метео- и лесопожарной обстановки. Веерная установка для пуска в облака пиропатронов с экологически безопасным реагентом – йодистым серебром, находится за бортом самолёта. При обстреле облаков йодистым серебром начинается или ускоряется процесс образования осадков, так необходимых в борьбе с лесными пожарами.
По данным на 28 июня, в Иркутской области велась борьба с 25 лесными пожарами на площади, пройденной огнём 41,9 тыс га.
На тушении работают парашютисты-десантники Федеральной, Иркутской, Бурятской, Тывинской Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций, лесничеств, арендаторов лесных участков и другие. Общая численность группировки сил – более 550 человек. Там, где возможна доставка, задействовано более 40 единиц наземной техники. Для разведки обстановки и тушения пожаров Иркутской привлечено 11 самолётов и вертолётов (Ан-2, Ми-8 и другие).
Работы по искусственному вызыванию осадков над пожарами в Иркутской области продолжаются.
Видео – ФБУ «Авиалесоохрана»
В Иркутской области показали, как вызывают искусственные дожди
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