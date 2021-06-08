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Во дворе дома в Улан-Удэ нашли гранату

Во дворе дома в Улан-Удэ нашли гранату
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На месте работали взрывотехники ОМОН

Сегодня днём во дворе жилого дома в Октябрьском районе Улан-Удэ обнаружили гранату.

На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН.

- В ходе обследования взрывотехники установили, что предмет является гранатой Ф-1 со следами коррозии, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Боеприпас был передан военным сапёрам для дальнейшей утилизации.



Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 4 июня на улице Цивилёва обнаружили гранату, правда, она оказалась страйкбольной.

20 мая в посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии местная жительница нашла снаряд.

18 мая в пригороде Улан-Удэ во время земляных работ обнаружили нестандартный боеприпас, похожий по форме на пушечное ядро.

Вечером 19 апреля в Улан-Удэ на улице Бабушкина во время земляных работ откопали артиллерийский снаряд.


граната Росгвардия
 
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