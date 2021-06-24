В Иркутской области осуждённой добавили срок за кинутый поднос

Женщина бросила посуду с едой в спину сотруднице



В Иркутской области отбывающей срок в колонии женщине добавили два года лишения свободы. Осуждённая кинула стакан и тарелку в спину сотруднице колонии.



- Женщина признана виновной в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



27-летняя осуждённая, отбывающая наказание в колонии за незаконный сбыт наркотиков, в январе 2021 года во время подачи завтрака отказалась от приёма пищи. Сотрудник колонии занесла поднос с едой к ней в камеру.



Однако осуждённая кинула стакан и тарелку с едой в спину сотрудницы колонии.



Суд назначил женщине ещё два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.







