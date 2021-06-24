Женщина бросила посуду с едой в спину сотруднице
В Иркутской области отбывающей срок в колонии женщине добавили два года лишения свободы. Осуждённая кинула стакан и тарелку в спину сотруднице колонии.
- Женщина признана виновной в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
27-летняя осуждённая, отбывающая наказание в колонии за незаконный сбыт наркотиков, в январе 2021 года во время подачи завтрака отказалась от приёма пищи. Сотрудник колонии занесла поднос с едой к ней в камеру.
Однако осуждённая кинула стакан и тарелку с едой в спину сотрудницы колонии.
Суд назначил женщине ещё два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В Иркутской области осуждённой добавили срок за кинутый поднос
Происшествия, Фото:
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