 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

В Иркутской области осуждённой добавили срок за кинутый поднос

В Иркутской области осуждённой добавили срок за кинутый поднос
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина бросила посуду с едой в спину сотруднице

В Иркутской области отбывающей срок в колонии женщине добавили два года лишения свободы. Осуждённая кинула стакан и тарелку в спину сотруднице колонии.

- Женщина признана виновной в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

27-летняя осуждённая, отбывающая наказание в колонии за незаконный сбыт наркотиков, в январе 2021 года во время подачи завтрака отказалась от приёма пищи. Сотрудник колонии занесла поднос с едой к ней в камеру.

Однако осуждённая кинула стакан и тарелку с едой в спину сотрудницы колонии.

Суд назначил женщине ещё два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



колония осужденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ девушка на «Фите» сбила бабушку
В Улан-Удэ девушка на «Фите» сбила бабушку
Происшествия, 24.06.2021
Девушка совсем недавно получила права
В Бурятии от гроз возникло восемь лесных пожаров
В Бурятии от гроз возникло восемь лесных пожаров
Происшествия, 24.06.2021
Тушение лесных пожаров продолжается
Улан-удэнец отомстил бывшей возлюбленной, устроив поджог
Улан-удэнец отомстил бывшей возлюбленной, устроив поджог
Происшествия, 23.06.2021
«Всё спалю, и плевать на полицию», - говорил оскорблённый мужчина
В Иркутске будут судить «целительницу»
В Иркутске будут судить «целительницу»
Происшествия, 23.06.2021
«Целительница» в приметном платье «в горох» и соломенной шляпке обманывала пожилых женщин
В Улан-Удэ участковый задержал мужчину из федерального розыска
В Улан-Удэ участковый задержал мужчину из федерального розыска
Происшествия, 23.06.2021
В розыск мужчину объявило УФСИН по Забайкальскому краю
Улан-удэнка обняла женщину и сняла с уха серёжку
Улан-удэнка обняла женщину и сняла с уха серёжку
Происшествия, 23.06.2021
Золотую серёжку воровка продала крайне дёшево
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку ДТП с погибшей школьницей
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку ДТП с погибшей школьницей
Происшествия, 23.06.2021
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, скрылся на такси
В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, скрылся на такси
Происшествия, 23.06.2021
Задержанный водитель признался в трусости
В Иркутске подтоплено 622 приусадебных участка
В Иркутске подтоплено 622 приусадебных участка
Происшествия, 23.06.2021
Продолжаются работы по ликвидации подтопления
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины
Происшествия, 23.06.2021
Пропавший мужчина ушёл из дома ещё в начале мая
В Улан-Удэ столкнулись пять машин
В Улан-Удэ столкнулись пять машин
Происшествия, 23.06.2021
Виновником массового столкновения стал водитель, не предоставивший преимущество
В Бурятии работники фермы украли 120 коров
В Бурятии работники фермы украли 120 коров
Происшествия, 23.06.2021
Коров работники фермы воровали на протяжении трёх лет
В Бурятии начальника пожарной части осудили за гибель сотрудника
В Бурятии начальника пожарной части осудили за гибель сотрудника
Происшествия, 23.06.2021
Молодой пожарный погиб, снимая кошку со столба

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^