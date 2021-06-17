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В Забайкалье поймали подозреваемого в убийстве трёх человек

В Забайкалье поймали подозреваемого в убийстве трёх человек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчина убил трёх человек из-за конфликта прямо на улице 

15 июня около семи часов утра в селе Бутунтай Забайкальского края были обнаружены тела трёх человек с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело «Убийство двух и более человек», сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

Для расследования особо тяжкого преступления была создана следственно-оперативная группа. Во время совместной работы следователей и сотрудников полиции были установлены личности убитых мужчин. Это 34-летний местный житель и двое жителей Читинского района Забайкалья 31 и 40 лет. На их телах обнаружили ножевые ранения. Назначены судебные медицинские экспертизы.

Сразу установить причастных к убийству не удалось. На место происшествия были дополнительно направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления для оказания помощи. Следователи и полицейские допросили несколько десятков жителей села, проводились обыски и другие следственные действия.

16 июня сыщики получили данные о причастности к преступлению 58-летнего жителя села. При допросе мужчина признался в тройном убийстве. В ходе проверки показаний на месте подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах убийства.


Мужчина пояснил, что в ночь на 15 июня в ходе конфликта на улице села он ударил ножом трёх человек.

Подозреваемый задержан на 48 часов. Следователи готовят документы для предъявления ему обвинения, а также для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.
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