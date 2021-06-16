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Забайкалка оформила кредит на умершего отца и потратила деньги

Забайкалка оформила кредит на умершего отца и потратила деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина воспользовалась телефоном недавно умершего отца

Жительница Петровск-Забайкальского района Забайкальского края подозревается в краже денег с банковской карты своего покойного отца.

В полицию поступило заявление от представителя банка о том, что неизвестные оформили кредит на мужчину, который скончался за несколько дней до даты оформления кредитного продукта. Кредит был оформлен через приложение онлайн-банка, установленного на мобильный телефон покойного гражданина.

Полицейские установили круг лиц, которые имели доступ к устройству и могли знать пароли для входа в приложение. Сотрудники полиции выяснили, что 33-летняя дочь мужчины после смерти отца оформила на его имя кредит на сумму почти 77 тысяч рублей и, перечислив их на карту, потратила.

Её действия квалифицированы по статье «Кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Женщина дала признательные показания, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю. 
кража
 
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