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Площадь Советов в Улан-Удэ оцепляли

Площадь Советов в Улан-Удэ оцепляли
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, Росгвардия по Бурятии
На главную площадь Улан-Удэ приехали взрывотехники

Около 19 часов вечера 8 июня в Улан-Удэ оцепили часть площади Советов. Причиной переполоха стал бесхозный рюкзак, обнаруженный на остановке общественного транспорта на площади Советов. 

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования Росгвардии.


Взрывотехники ОМОН осмотрели рюкзак и выяснили, что в нём находится одежда, сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Сотрудники Росгвардии Бурятии призывают жителей быть более бдительными и ни в коем случае не оставляйте свои вещи без присмотра.

- Тем самым вы обезопасите себя от возможной пропажи вещей и исключите колоссальные затраты, связанные с выездом на место оперативных служб и работой по обеспечению безопасности населения! – поясняют в ведомстве.





В конце марта площадь Советов оцепляли из-за подозрительной коробки, стоящей на лавочке.

В марте 2019 года также оцепляли часть улицы Ленина в районе площади Советов. Причиной этого также стала бесхозная коробка.

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