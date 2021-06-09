Площадь Советов в Улан-Удэ оцепляли

Около 19 часов вечера 8 июня в Улан-Удэ оцепили часть площади Советов. Причиной переполоха стал бесхозный рюкзак, обнаруженный на остановке общественного транспорта на площади Советов.
На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования Росгвардии.
Взрывотехники ОМОН осмотрели рюкзак и выяснили, что в нём находится одежда, сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники Росгвардии Бурятии призывают жителей быть более бдительными и ни в коем случае не оставляйте свои вещи без присмотра.
- Тем самым вы обезопасите себя от возможной пропажи вещей и исключите колоссальные затраты, связанные с выездом на место оперативных служб и работой по обеспечению безопасности населения! – поясняют в ведомстве.
В конце марта площадь Советов оцепляли из-за подозрительной коробки, стоящей на лавочке.
В марте 2019 года также оцепляли часть улицы Ленина в районе площади Советов. Причиной этого также стала бесхозная коробка.