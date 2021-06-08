В Бурятии задержали контрабандиста леса

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Таможенники выявили контрабанду лесоматериалов стоимостью 800 тысяч рублей



Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя за контрабанду 90,7 кубометра лесоматериалов. При таможенном декларировании коммерсант заявил недостоверные сведения о происхождении товаров, общая стоимость которых превысила 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



В 2019 году предприниматель подал в таможню декларацию на товары, в которых к вывозу с территории России были заявлены пиломатериалы из сосны, объёмом 90,7 кубометра, рыночной стоимостью почти 810 тысяч рублей.



- Законность происхождения лесоматериалов декларант подтвердил документами о покупке древесины у индивидуального предпринимателя, который, как выяснилось позже, не изготавливал и не поставлял ему пиломатериалы,- сообщил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном объёме». Нарушителю закона может грозить до семи лет лишения свободы.

