В Бурятии два автомобиля вылетели в кювет после ДТП

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Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу, 28 мая, в Кяхтинском районе





Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу, 28 мая, в Кяхтинском районе в ДТП погиб 21-летний водитель

В воскресенье, 30 мая, в Иволгинском районе Бурятии на федеральной трассе произошло ДТП, в котором пострадали два водителя. Всё произошло около 17 часов.- Около Сотниково 37-летняя водитель автомобиля «Киа» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением водителя 1988 года рождения. После чего оба автомобиля съехали с проезжей части в кювет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП оба водителя получили травмы. Во внедорожнике «Лэнд Крузер» ехали несовершеннолетние пассажиры, они не пострадали.