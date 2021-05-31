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В Бурятии два автомобиля вылетели в кювет после ДТП

В Бурятии два автомобиля вылетели в кювет после ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло под Сотниково

В воскресенье, 30 мая, в Иволгинском районе Бурятии на федеральной трассе произошло ДТП, в котором пострадали два водителя. Всё произошло около 17 часов.

- Около Сотниково 37-летняя водитель автомобиля «Киа» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением водителя 1988 года рождения. После чего оба автомобиля съехали с проезжей части в кювет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП оба водителя получили травмы. Во внедорожнике «Лэнд Крузер» ехали несовершеннолетние пассажиры, они не пострадали.

фото - «Аноним 03»  

Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу, 28 мая, в Кяхтинском районе в ДТП погиб 21-летний водитель.


ДТП
 
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