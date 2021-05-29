Иномарка водителя опрокинулась
В Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
Вчера около 17:30 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» в 7 км. от посёлка Наушки не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП молодой человек с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
У погибшего автомобилиста не было водительских прав, отметили дорожные полицейские.
В Бурятии в ДТП погиб водитель без прав
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участником аварии стал автобус маршрута №3
Потерпевший скончался от ожогового шока
Возможно, пострадавшая сломала ногу
На страшном ночном пожаре в гостинице погиб постоялец
Взломщик сломал руками рольставни магазина
Площадь пожара превысила 3,7 тысяч квадратных метров
Инцидент произошёл при загрузке топливом танкера
Маленькая девочка погибла в столкновении авто и поезда
Девять человек задержали за махинации на 50 млн
Женщина поверила и фальшивому сотруднику банку, и фальшивому следователю
Ущерб лесному фонду составил 1,3 млн рублей
Пожар произошёл в Заиграево
Водитель с трудом стоял на ногах
Взятку получила начальник отдела министерства лесного комплекса
Первыми на место прибыли добровольные пожарные