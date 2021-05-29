 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 мая

28 мая

Популярное

В Бурятии в ДТП погиб водитель без прав

В Бурятии в ДТП погиб водитель без прав
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Иномарка водителя опрокинулась

В Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

Вчера около 17:30 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» в 7 км. от посёлка Наушки не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП молодой человек с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

У погибшего автомобилиста не было водительских прав, отметили дорожные полицейские. 
ДТП.смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус
В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус
Происшествия, 28.05.2021
Участником аварии стал автобус маршрута №3
Забайкалец случайно убил мужчину, толкнув на плиту
Забайкалец случайно убил мужчину, толкнув на плиту
Происшествия, 28.05.2021
Потерпевший скончался от ожогового шока
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
Происшествия, 28.05.2021
Возможно, пострадавшая сломала ногу
Подробности трагического пожара в Улан-Удэ: Люди прыгали с третьего этажа
Подробности трагического пожара в Улан-Удэ: Люди прыгали с третьего этажа
Происшествия, 28.05.2021
На страшном ночном пожаре в гостинице погиб постоялец
Житель Бурятии пошёл на взлом в честь дня рождения ребёнка
Житель Бурятии пошёл на взлом в честь дня рождения ребёнка
Происшествия, 28.05.2021
Взломщик сломал руками рольставни магазина
В Бурятии произошёл ещё один крупный пожар
В Бурятии произошёл ещё один крупный пожар
Происшествия, 28.05.2021
Площадь пожара превысила 3,7 тысяч квадратных метров
В Иркутской дизельное топливо попало в реку
В Иркутской дизельное топливо попало в реку
Происшествия, 28.05.2021
Инцидент произошёл при загрузке топливом танкера
В Забайкалье женщина сядет на 6 лет за гибель дочери в ДТП
В Забайкалье женщина сядет на 6 лет за гибель дочери в ДТП
Происшествия, 28.05.2021
Маленькая девочка погибла в столкновении авто и поезда  
Жительница Иркутской области перевела мошеннику более 600 тысяч
Жительница Иркутской области перевела мошеннику более 600 тысяч
Происшествия, 28.05.2021
Женщина поверила и фальшивому сотруднику банку, и фальшивому следователю
В Бурятии группа сельчан массово рубила лес
В Бурятии группа сельчан массово рубила лес
Происшествия, 28.05.2021
Ущерб лесному фонду составил 1,3 млн рублей
В Иркутской области фермера задержали за дачу взятки в 200 тысяч
В Иркутской области фермера задержали за дачу взятки в 200 тысяч
Происшествия, 28.05.2021
Взятку получила начальник отдела министерства лесного комплекса
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, 28.05.2021
Первыми на место прибыли добровольные пожарные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^