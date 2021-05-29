В Бурятии в ДТП погиб водитель без прав

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Иномарка водителя опрокинулась



В Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.



Вчера около 17:30 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» в 7 км. от посёлка Наушки не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП молодой человек с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



У погибшего автомобилиста не было водительских прав, отметили дорожные полицейские.

