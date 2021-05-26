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Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Бурятии

Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погибший мотоциклист не имел водительских прав

Вчера, 25 мая, в Селенгинском районе Бурятии насмерть разбились 54-летний мотоциклист и его 34-летний пассажир.

Смертельное ДТП произошло около 22 часов на автодороге «Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск» в 20 км от села Новоселенгинск.

- По предварительным данным, произошло столкновение мотоцикла «Рейсер», без госномера, под управлением 54-летнего водителя, не имеющего права управления транспортным средством, и автомобиля «Тойота Спринтер». В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП, его 34-летний пассажир скончался в медицинском учреждении, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее в Бурятии произошло две аварии с погибшими мотоциклистами. Вечером 10 мая на Элеваторе в Улан-Удэ разбился 26-летний молотой человек, у которого не было водительских прав.

14 апреля в городе Гусиноозёрск погиб 23-летний молодой человек, ехавший на мотоцикле «Урал». Он также не имел прав управления мотоциклом.


ДТП смерть
 
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