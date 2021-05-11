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В Улан-Удэ мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение

В Улан-Удэ мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS
Смертельная авария произошла на Элеваторе

Накануне, 10 мая, вечером на Элеваторе в Улан-Удэ погиб мотоциклист. Видео с места опубликовали в паблике ДТП 03 RUS (видео 18+):


Очевидцы сразу же предположили, что одним из участников аварии был трактор коммунальной службы. «Трактор метелками чистил рельсы, куном повернулся вправо, и мотоциклист влетел в кун, а потом в бетонную стену. Какого черта этот огромный трактор посреди города, когда ещё столько движения», - написал пользователь.

Однако в комитете городского хозяйства Улан-Удэ сообщили, что мотоциклист не врезался в трактор.

- Это подтвердили в ГИБДД, мотоциклист погиб от столкновения с бетонным ограждением, - прокомментировали в комитете.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 23 апреля в Заиграевском районе Бурятии в ДТП погиб 16-летний пассажир. Виновник аварии стал 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2102», который был пьян.

Накануне, 10 мая, в Мухоршибирском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими.
ДТП смерть
 
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