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15 апреля

14 апреля

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В Бурятии разбился мотоциклист

В Бурятии разбился мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погибший молодой человек ехал без мотошлема

Накануне, 14 апреля, в городе Гусиноозёрск погиб 23-летний молодой человек, ехавший на мотоцикле «Урал».

ДТП произошло в 20 часов на улице Ленина. Мотоциклист не справился с управлением и врезался на дорожное ограждение. В результате молодой человек от полученных травм скончался в больнице.

С травмами различной степени тяжести в больницу также была доставлена 23-летняя девушка – пассажирка мотоцикла.

- У 23-летнего водителя не было права управления транспортным средством. Стоит отметить, что водитель и пассажир были без мотошлемов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне смертельное ДТП произошло в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке. Пьяный водитель внедорожника, лишённый прав, сбил насмерть женщину
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