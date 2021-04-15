Погибший молодой человек ехал без мотошлема
Накануне, 14 апреля, в городе Гусиноозёрск погиб 23-летний молодой человек, ехавший на мотоцикле «Урал».
ДТП произошло в 20 часов на улице Ленина. Мотоциклист не справился с управлением и врезался на дорожное ограждение. В результате молодой человек от полученных травм скончался в больнице.
С травмами различной степени тяжести в больницу также была доставлена 23-летняя девушка – пассажирка мотоцикла.
- У 23-летнего водителя не было права управления транспортным средством. Стоит отметить, что водитель и пассажир были без мотошлемов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне смертельное ДТП произошло в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке. Пьяный водитель внедорожника, лишённый прав, сбил насмерть женщину.
В Бурятии разбился мотоциклист
Происшествия, Фото:
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