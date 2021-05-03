Мужчина после аварии бросил свою машину в лесу
В Улан-Удэ задержан водитель, скрывшийся с места смертельного наезда на станции Дивизионная.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 мая, около 17 часов на улице Школьная нашли тело женщины. Её личность была установлена, погибшей было 49 лет. По одной из версий, её сбил неизвестный водитель.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД была установлена марка автомобиля (Тойота Калдина) и предполагаемый водитель. 35-летний мужчина признался, что поздним вечером 30 апреля он следовал по ул. Школьная и совершил наезд, так как отвлёкся на телефон, - сообщили «Байкал- Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Испугавшись, он покинул место ДТП и бросил автомобиль в лесу. Машина с характерным признаками после аварии был найден в указанном водителем месте.
- В настоящий момент сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ задержан виновник смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
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