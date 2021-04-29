В Улан-Удэ виновнику гибели двух подростков грозит до 20 лет

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который насмерть сбил 16-летних парня и девушку 23 февраля.
Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».
Смертельное ДТП, шокировавшее жителей Бурятии, произошло вечером 23 февраля. На улице Революции 1905 года напротив железнодорожного вокзала «Лексус» на огромной скорости сбил двух подростков. Они переходили «зебру» на свой зелёный. От тяжелейших травм оба скончались на месте.
Водитель с места скрылся, но его нашли тем же вечером. Выяснилось, что 37-летний мужчина, житель Иркутска, угнал «Лексус» у родственника. В момент наезда он был пьян. После задержания он признал вину, заявив: «Я сшибал кого-то, но я не знал, какие будут последствия».
Мужчина матёрый уголовник – он отбывал наказания за убийство, разбои, кражи и другие преступления, перечисляя которые, сказал: «ещё много статей».
Наиболее строгим наказанием за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, является лишение свободы сроком до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет. За совершение угона автомобиля наиболее строгая санкция – лишение свободы сроком до пяти лет.
- Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Погибшие парень с девушкой были троюродными братом и сестрой, они учились в колледжах. Так, молодой человек готовился стать спасателем. Их смерть глубоко тронула жителей Бурятии, которые несли на место аварии цветы и игрушки.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследование этого уголовного дела было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства в Москве.
Память погибших парня и девушки увековечили на месте их гибели. Возле «зебры» напротив железнодорожного вокзала, где они были сбиты, установили специальную табличку.