 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

В Улан-Удэ виновнику гибели двух подростков грозит до 20 лет

В Улан-Удэ виновнику гибели двух подростков грозит до 20 лет
Происшествия, 
В суд ушло уголовное дело о сбитых насмерть 16-летних парне и девушке

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который насмерть сбил 16-летних парня и девушку 23 февраля.

Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».

Смертельное ДТП, шокировавшее жителей Бурятии, произошло вечером 23 февраля. На улице Революции 1905 года напротив железнодорожного вокзала «Лексус» на огромной скорости сбил двух подростков. Они переходили «зебру» на свой зелёный. От тяжелейших травм оба скончались на месте.


Водитель с места скрылся, но его нашли тем же вечером. Выяснилось, что 37-летний мужчина, житель Иркутска, угнал «Лексус» у родственника. В момент наезда он был пьян. После задержания он признал вину, заявив: «Я сшибал кого-то, но я не знал, какие будут последствия».

Мужчина матёрый уголовник – он отбывал наказания за убийство, разбои, кражи и другие преступления, перечисляя которые, сказал: «ещё много статей».


Наиболее строгим наказанием за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, является лишение свободы сроком до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет. За совершение угона автомобиля наиболее строгая санкция – лишение свободы сроком до пяти лет.

- Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Погибшие парень с девушкой были троюродными братом и сестрой, они учились в колледжах. Так, молодой человек готовился стать спасателем. Их смерть глубоко тронула жителей Бурятии, которые несли на место аварии цветы и игрушки.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследование этого уголовного дела было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства в Москве.

Память погибших парня и девушки увековечили на месте их гибели. Возле «зебры» напротив железнодорожного вокзала, где они были сбиты, установили специальную табличку.
ДТП уголовное дело суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальца оштрафовали за песню о запрещённом АУЕ
Забайкальца оштрафовали за песню о запрещённом АУЕ
Происшествия, 29.04.2021
После прокурорского вмешательства аудио было удалено
В Улан-Удэ виновнику гибели двух подростков грозит до 20 лет
В Улан-Удэ виновнику гибели двух подростков грозит до 20 лет
Происшествия, 29.04.2021
В суд ушло уголовное дело о сбитых насмерть 16-летних парне и девушке
Улан-удэнец перепутал номера в гостинице и лишился кожаной куртки
Улан-удэнец перепутал номера в гостинице и лишился кожаной куртки
Происшествия, 29.04.2021
Вор объяснил кражу куртки тем, что у него такой нет
На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу
На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу
Происшествия, 29.04.2021
Водитель перевернувшейся «Тойоты» скрылся с места происшествия
В Бурятии ищут поджигателей
В Бурятии ищут поджигателей
Происшествия, 29.04.2021
Неизвестные подожгли баню
В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест
В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест
Происшествия, 29.04.2021
Водитель, устроивший страшное ДТП, остаётся в СИЗО
В Бурятии двое детей обварились кипятком
В Бурятии двое детей обварились кипятком
Происшествия, 29.04.2021
Дети получили ожоги дома и в бане
Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Происшествия, 29.04.2021
В последний раз мужчину видели возле реки
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
Происшествия, 29.04.2021
Водителя вытащили из воды, но спасти его не удалось
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
Происшествия, 29.04.2021
Пенсионер МВД предстанет перед судом
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
Происшествия, 29.04.2021
Родители несовершеннолетних понесут ответственность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^