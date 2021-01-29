Бурятский детский омбудсмен сообщила, что подобные случаи не единичные
В Бурятии дети разместили объявление о продаже одноклассника. Таким образом, школьники решили пошутить над ним.
- В мой адрес поступило обращение жителя города о том, что на сайте «Аvito» размещено рекламное объявление о продаже несовершеннолетнего с его фотографией. Я обратилась в МВД по Бурятии об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили подростков из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником, - сообщила на своей странице в Facebook Наталья Ганькина, детский омбудсмен республики.
В отношении учеников административное дело не возбуждалось, поскольку дети не достигли возраста привлечения к административной ответственности.
Объявление было удалено. С детьми и родителями проведена профилактическая беседа.
- Факт размещения объявления, содержащего подобную информацию, к сожалению, не единичен. В сентябре 2020 года ребята одной из школ города также размещали аналогичное объявление, - отметила уполномоченный по правам детей в Бурятии.
Она добавила, что подобного рода шалости неприемлемы, они не только обижают сверстников, но и могут повлечь привлечение к административной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад юный улан-удэнец выставил на продажу школу. 14-ю гимназию ученик оценил в 15 миллионов рублей.
В Бурятии дети продавали одноклассника
Общество, Фото:
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