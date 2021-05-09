В Улан-Удэ столкнулись две «Камри»

Сегодня около 11:30 в районе посёлка Исток в Улан-Удэ произошло ДТП. Пенсионер на автомобиле «Тойота Камри», выезжая с развязки со стороны Аэропорта, врезался в тёмную «Тойоту Камри».
Водители не получили травм. Автомобили же оказались сильно повреждены, наибольший ущерб пришёлся на машину виновника аварии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 7 мая в Иволгинском районе Бурятии столкнулись «Хонда Торнео» и мотоциклист. Байкер получил травму.
30 апреля на станции Дивизионная в Улан-Удэ водитель «Тойоты Калдины» насмерть сбил женщину, отвлёкшись на телефон. Испугавшись, водитель сбежал с места, бросив машину в лесу. Он был задержан спустя несколько дней.