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В Улан-Удэ столкнулись две «Камри»

В Улан-Удэ столкнулись две «Камри»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в районе Истока

Сегодня около 11:30 в районе посёлка Исток в Улан-Удэ произошло ДТП. Пенсионер на автомобиле «Тойота Камри», выезжая с развязки со стороны Аэропорта, врезался в тёмную «Тойоту Камри».

Водители не получили травм. Автомобили же оказались сильно повреждены, наибольший ущерб пришёлся на машину виновника аварии.



Как сообщал «Байкал-Dailу», 7 мая в Иволгинском районе Бурятии столкнулись «Хонда Торнео» и мотоциклист. Байкер получил травму.

30 апреля на станции Дивизионная в Улан-Удэ водитель «Тойоты Калдины» насмерть сбил женщину, отвлёкшись на телефон. Испугавшись, водитель сбежал с места, бросив машину в лесу. Он был задержан спустя несколько дней
ДТП
 
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