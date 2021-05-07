Обстоятельства ДТП выясняются
Сегодня, 7 мая, в 10:45 на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 100 метрах от села Нижняя Иволга произошло ДТП.
32-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео» совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист получил травму.
- В настоящий момент сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
На трассе в Бурятии в ДТП пострадал мотоциклист
Происшествия, Фото:
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