На трассе в Бурятии в ДТП пострадал мотоциклист

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Обстоятельства ДТП выясняются



Сегодня, 7 мая, в 10:45 на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 100 метрах от села Нижняя Иволга произошло ДТП.



32-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео» совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист получил травму.



- В настоящий момент сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

