Чудом уцелел: В Улан-Удэ на «зебре» едва не сбили пешехода

В Улан-Удэ на «зебре» едва не задавили пешехода. В паблике dtp_03 в Instagram опубликовали видео, на котором запечатлено нарушение правил дорожного движения.
На улице Бабушкина пешеход, выйдя из автобуса, начинает переходить дорогу по «зебре». Владелец видеорегистратора притормаживает, уступая дорогу. Пешеход начинает движение и, перейдя одну полосу, едва не попадает по колёса мчащегося по второй полосе автомобиля. Машина пролетела буквально в нескольких сантиметрах от человека.
Пользователи Сети активно обсуждают опубликованное видео. Подписчики паблика в произошедшем винят как водителя, так и пешехода: «Водитель безусловно виноват. Но! Пешеходы, вы хоть чуть-чуть то смотрите!!!», «Пешеходы тоже должны смотреть по сторонам, раз водятелы такие есть», «И ходятелы тоже, вообще за свою жизнь не беспокоятся», «Тут двоякая ситуация, мне кажется, как её называют ловушка и для пешехода, и для водителя, но и виноваты кажется оба, невнимательность водителя, что не притормозил, но и пешеход должен был убедиться, что его пропускают».
За четыре часа видео просмотрели около 20-ти тысяч раз.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём на улице Балтаханова пенсионерку, которая побежала по «зебре», сбил автомобиль.