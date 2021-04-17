В Иркутской области на трассе разбился мотоциклист

Шансов выжить у мотоциклиста после страшных столкновений не было
Вчера, 16 апреля, в Усольском районе Иркутской области в ДТП погиб 28-летний мотоциклист.
По предварительным данным, около 21:30 водитель мотоцикла «Рейсер», двигаясь по федеральной автодороге Р255 «Сибирь», в направлении Иркутска, на 1825 километре врезался в большегруз «Хино Профия». После мотоциклист столкнулся также с машиной «Мазда», ехавшей в попутном направлении.
В результате аварии мотоциклист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 апреля в городе Гусиноозёрск в Бурятии погиб 23-летний парень, ехавший на мотоцикле без шлема
.
Бывший ректор подозревается в ущербе на кругленькую сумму
Горит лес в Джидинском районе
Он обвиняется в 13 убийствах
Установлен один поджигатель
Они подозреваются в служебном подлоге
В правительстве РФ не поддержали законопроект Вячеслава Наговицына
Ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей
Тело пожарные нашли на кровати
ДТП произошло ранним утром
Молодые люди убили и надругались над телом подростка
«Чёрный» лесоруб привёз грузовик и трактор
Молодой человек совсем немного не дошёл до своей квартиры
Не имея постоянного места жительства, мужчина может скрыться от следствия
Пожар произошёл в Тарбагатайском районе
О пропавшем ничего не известно уже 10 дней