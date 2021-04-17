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В Иркутской области на трассе разбился мотоциклист

В Иркутской области на трассе разбился мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Шансов выжить у мотоциклиста после страшных столкновений не было

Вчера, 16 апреля, в Усольском районе Иркутской области в ДТП погиб 28-летний мотоциклист.

По предварительным данным, около 21:30 водитель мотоцикла «Рейсер», двигаясь по федеральной автодороге Р255 «Сибирь», в направлении Иркутска, на 1825 километре врезался в большегруз «Хино Профия». После мотоциклист столкнулся также с машиной «Мазда», ехавшей в попутном направлении.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.





Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 апреля в городе Гусиноозёрск в Бурятии погиб 23-летний парень, ехавший на мотоцикле без шлема
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