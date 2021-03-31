 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

В Улан-Удэ сообщили о минировании двух школ

В Улан-Удэ сообщили о минировании двух школ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Учеников и сотрудников школ эвакуировали

Сегодня в Улан-Удэ неизвестные сообщили о минировании двух школ №№ 32 и 38, сообщил источник «Байкал-Daily».

Всех школьников, педагогов и сотрудников школ эвакуировали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе взрывотехники.

Не исключено, что Улан-Удэ попал под очередную волну лжеминирования. Накануне подобное происходило в Барнауле, где «минировали» 16 школ, сигналы оказались ложными.

26 марта неизвестные заявили о минировании всех школ и детских садов на территории Московской области. Анонимные сообщения поступили на адреса электронной почты отделов полиции нескольких районов Подмосковья.

В начале года в Улан-Удэ дважды «минировали» школы №17. 18 января письмо об угроза взрыва пришло на школьную почту. 22 января произошёл аналогичный инцидент, в тот день угрозы также поступили по поводу колледжа и ТРЦ «Форум».


угроза взрыва школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На месте смертельной аварии в Улан-Удэ не прекращаются гонки
На месте смертельной аварии в Улан-Удэ не прекращаются гонки
Происшествия, 31.03.2021
«Это районы довоза школьников», - возмущаются местные жители
В Иркутской области парни обокрали строящуюся АЗС
В Иркутской области парни обокрали строящуюся АЗС
Происшествия, 31.03.2021
Воры залезли в помещение, взломав окно отвёрткой
В Улан-Удэ сообщили о минировании двух школ
В Улан-Удэ сообщили о минировании двух школ
Происшествия, 31.03.2021
Учеников и сотрудников школ эвакуировали
В Бурятии ощущалось очередное монгольское землетрясение
В Бурятии ощущалось очередное монгольское землетрясение
Происшествия, 31.03.2021
Землетрясение ощущалось в части Иркутской области и Бурятии
В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного
В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного
Происшествия, 31.03.2021
Безжалостные действия охранников запечатлели на видео
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 100 тысяч с кредитки
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 100 тысяч с кредитки
Происшествия, 31.03.2021
Мошенник сумел отговорить женщину от звонков на «горячую линию» банка
В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома
В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома
Происшествия, 31.03.2021
В Сотниково ввели режим повышенной готовности
В Братске закрыли нелегальный ночной клуб
В Братске закрыли нелегальный ночной клуб
Происшествия, 31.03.2021
В подпольном заведении изъяли 400 литров алкоголя
В Улан-Удэ вор залез в квартиру и стащил коньяк с колбасой
В Улан-Удэ вор залез в квартиру и стащил коньяк с колбасой
Происшествия, 31.03.2021
Вор выманил хозяев из квартиры хитрым способом
В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 150 тысяч
В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 150 тысяч
Происшествия, 31.03.2021
«Спасая деньги», финансист опустошила все свои кредитные карты
В Иркутске «чёрному риелтору» дали 13 лет
В Иркутске «чёрному риелтору» дали 13 лет
Происшествия, 31.03.2021
Мужчина в составе банды расправлялся с собственниками квартир  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^