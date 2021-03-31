Учеников и сотрудников школ эвакуировали
Сегодня в Улан-Удэ неизвестные сообщили о минировании двух школ №№ 32 и 38, сообщил источник «Байкал-Daily».
Всех школьников, педагогов и сотрудников школ эвакуировали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе взрывотехники.
Не исключено, что Улан-Удэ попал под очередную волну лжеминирования. Накануне подобное происходило в Барнауле, где «минировали» 16 школ, сигналы оказались ложными.
26 марта неизвестные заявили о минировании всех школ и детских садов на территории Московской области. Анонимные сообщения поступили на адреса электронной почты отделов полиции нескольких районов Подмосковья.
В начале года в Улан-Удэ дважды «минировали» школы №17. 18 января письмо об угроза взрыва пришло на школьную почту. 22 января произошёл аналогичный инцидент, в тот день угрозы также поступили по поводу колледжа и ТРЦ «Форум».
В Улан-Удэ сообщили о минировании двух школ
Происшествия, Фото:
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