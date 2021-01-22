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В Улан-Удэ «заминировали» торговый центр, школу и колледж

В Улан-Удэ «заминировали» торговый центр, школу и колледж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работают экстренные службы

В Улан-Удэ массово поступают сообщения о «минировании». Такие сообщения получили ТРЦ «Форум» и один из городских колледжей. По информации «Байкал-Daily», здания оцепили, людей эвакуировали. На месте работают сотрудники спецслужб.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром сообщение о «бомбе» поступило в городскую школу №17, которую уже «минировали» в понедельник.

Прежний раз волна «минирований» была в Улан-Удэ в мае 2020 года. Тогда эвакуировали посетителей торговых центров «Форум», «Столичный», «Кэпитал Молл», «Заря» и «Сагаан Морин». Тогда подобные сообщения поступали ещё в нескольких городах страны.

В 2019 году произошла подобная ситуация. Тогда оцепили площадь Советов, не пропускали автомобили, а светофоры не работали.
минирование
 
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