В Росгвардии прокомментировали инцидент со школой №17
Угроза взрыва в улан-удэнской школе №17 оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
- Сегодня утром поступило сообщение о минировании школы. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования, организовали оцепление прилегающей территории и эвакуацию находившихся в школе людей. Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе профилактического осмотра взрывоопасных предметов не обнаружили, - пояснили в Росгвардии.
Как сообщал «Байкал-Daily», учеников и персонал школы №17 эвакуировали сегодня утром. Письмо с угрозой о минировании здания пришло на школьную почту.
Телеканал «Тивиком» опубликовал то самое письмо, которое оказалось весьма безграмотным. В частности, в нём говорилось, что «бомба сдетанирует». А завершалось послание угрозой «мы здесь не в игры играем». Пользователи считают, что стилистика очень похожа на детскую.
Сигнал о минировании улан-удэнской школы оказался ложным
Происшествия, Фото:
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