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В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:dtp_03
Автоавария произошла на Трубачеева

Вчера, 25 марта, около шести часов вечера на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. Столкнулись два автомобиля марки «Тойота Клюгер», после чего один из них врезался ещё и в дерево.

- 42-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с аналогичным автомобилем. За рулём второго «Клюгера» находился 53-летний водитель, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии

К счастью, никто не пострадал. Иномарки получили серьёзные механические повреждения.


Как сообщал «Байкал-Daily», 18 марта в посёлке Заиграево водитель врезался в магазин, после чего автомобиль загорелся. Водитель с места сбежал, так что, вероятно, он был пьян.
ДТП алкогольное опьянение
 
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