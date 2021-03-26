В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП

Вчера, 25 марта, около шести часов вечера на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. Столкнулись два автомобиля марки «Тойота Клюгер», после чего один из них врезался ещё и в дерево.
- 42-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с аналогичным автомобилем. За рулём второго «Клюгера» находился 53-летний водитель, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии
К счастью, никто не пострадал. Иномарки получили серьёзные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 марта в посёлке Заиграево водитель врезался в магазин, после чего автомобиль загорелся. Водитель с места сбежал, так что, вероятно, он был пьян.