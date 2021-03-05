Тело младенца выбросили в мусорный бак
16 декабря 2019 года в городе Гусиноозёрск на улице Ключевская прохожие нашли тело новорождённого мальчика. Следствие предполагает, что младенца выбросили в мусорный бак, откуда тело достали бродячие собаки.
Как сообщал «Байкал-Daily», судебно-медицинская экспертиза установила, что малыш родился здоровым и доношенным, а перед смертью мама покормила ребёнка.
Сегодня в следственном управлении сообщили результаты судебно-медицинского исследования. Установлено, что причиной смерти младенца явилась механическая асфиксия – видимо, его задушили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». У местных жительниц детородного возраста брали образцы ДНК для проведения сравнительных генетических исследований. Однако мать ребёнка до сих пор не установлена.
СУ СКР по Бурятии обратилось сегодня к гражданам.
- Просим всех граждан, которым известны сведения о предполагаемой личности матери ребёнка, об обстоятельствах происшествия либо иных фактах, имеющих значение для уголовного дела, обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8(30145) 45-3-11, 44-8-55, (следственный отдел по Селенгинскому району), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция), - призывают следователи.
В Бурятии больше года ищут мать убитого младенца
Происшествия, Фото:
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