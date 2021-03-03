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Улан-удэнец устроил в гараже цех по производству гашиша

Улан-удэнец устроил в гараже цех по производству гашиша
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В гараже полицейские нашли несколько мешков наркотиков

Днём 1 марта сотрудники управления наркоконтроля задержали 53-летнего жителя Октябрьского района Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Мужчина сделал из своего гаража место изготовления наркотиков.

В гараже мужчины, проживающем в частном секторе, полицейские обнаружили свёртки с более чем 8 кг марихуаны, а также коробку с частями конопли массой около 360 граммов.


Улан-удэнец признался, что в течение года употреблял наркотик и периодически изготавливал в гараже гашишное масло. Из гаража изъяты посуда, приспособления для изготовления запрещённого вещества, а также пустые бутылки из-под растворителя.

От освидетельствования на предмет употребления наркотического средства мужчина отказался, в связи с чем на него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Суд его ранее штрафовал по этой статье на четыре тысячи рублей.

К уголовной ответственности мужчина не привлекался, он трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.






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