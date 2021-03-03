Улан-удэнец устроил в гараже цех по производству гашиша

В гараже мужчины, проживающем в частном секторе, полицейские обнаружили свёртки с более чем 8 кг марихуаны, а также коробку с частями конопли массой около 360 граммов.





Возбуждено уголовное дело по. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

















Днём 1 марта сотрудники управления наркоконтроля задержали 53-летнего жителя Октябрьского района Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Мужчина сделал из своего гаража место изготовления наркотиков.Улан-удэнец признался, что в течение года употреблял наркотик и периодически изготавливал в гараже гашишное масло. Из гаража изъяты посуда, приспособления для изготовления запрещённого вещества, а также пустые бутылки из-под растворителя.От освидетельствования на предмет употребления наркотического средства мужчина отказался, в связи с чем на него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Суд его ранее штрафовал по этой статье на четыре тысячи рублей.К уголовной ответственности мужчина не привлекался, он трудоустроен.