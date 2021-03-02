В Улан-Удэ маршрутчик снёс забор

ДТП произошло сегодня утром



Сегодня в семь часов утра в микрорайоне Южный в Улан-Удэ водитель маршрутки устроил ДТП.



- Водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» на улице Псковская совершил наезд на забор, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



К счастью, никто не пострадал.



По словам очевидцев, в микроавтобусе не было пассажиров.

