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В Улан-Удэ маршрутчик снёс забор

В Улан-Удэ маршрутчик снёс забор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло сегодня утром

Сегодня в семь часов утра в микрорайоне Южный в Улан-Удэ водитель маршрутки устроил ДТП.

- Водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» на улице Псковская совершил наезд на забор, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

К счастью, никто не пострадал.

По словам очевидцев, в микроавтобусе не было пассажиров.
ДТП
 
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