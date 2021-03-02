ДТП произошло сегодня утром
Сегодня в семь часов утра в микрорайоне Южный в Улан-Удэ водитель маршрутки устроил ДТП.
- Водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» на улице Псковская совершил наезд на забор, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
К счастью, никто не пострадал.
По словам очевидцев, в микроавтобусе не было пассажиров.
В Улан-Удэ маршрутчик снёс забор
Происшествия, Фото:
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