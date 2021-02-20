Она находится в тяжёлом состоянии
Девушка, отравившаяся угарным газом в гараже, находится в тяжёлом состоянии. Как сообщал Байкал-Daily», в Кижингинском районе две подруги отравились выхлопными газами: одна из них погибла, другая попала в больницу.
- Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии и будет эвакуирована санавиацией в республиканскую клиническую больницу имени Семашко, - сообщили «Байкал-Daily» в минздраве республики.
Инцидент произошёл накануне, 19 февраля.
Отравившуюся выхлопными газами девушку эвакуируют в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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